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МЧС: водоснабжение 54 тыс. жителей смоленской Вязьмы восстановлено

Общество Безопасная жизнь
5 августа, 16:01 UTC+3 ТАСС

Ведется заполнение водосистемы

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ТАСС, 5 августа. Ремонтные работы на водоводе, в результате прорыва которого более 50 тыс. жителей города Вязьмы Смоленской области остались без водоснабжения, завершены, водоснабжение восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 13:00 мск ремонтные работы завершены. В настоящее время проводится заполнение системы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, сегодня из-за аварии на водоводе без холодной воды остался город Вязьма с населением порядка 54 тыс. человек. В зону отключения попали порядка 1,8 тыс. многоквартирных домов, 19 образовательных учреждений, районная больница и противотуберкулезный диспансер.

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