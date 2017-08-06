Власти Бурятии оценили работу МЧС по профилактике и тушению лесных пожаров

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ТАСС, 6 августа. Правительство Бурятии отмечает качественную работу МЧС РФ в деле профилактики и ликвидации природных пожаров на территории республики, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.
"Маршруты патрулирования, работа с главами местного самоуправления, осуществление пожарного надзора на землях, примыкающих к лесам - эти вопросы МЧС России отработало на высоком уровне. Как показывает практика, одно появление человека в форме оказывает серьезное влияние на нарушителей противопожарного режима", - цитируют в ведомстве руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии Александра Мартынова.
Власти республики отмечают, что в 2017 году протоколов за нарушение пожарной безопасности выписано в два раза больше, чем в прошлом. "Мы не боремся с населением, но если человек не понимает, нарушает противопожарный режим - будем составлять протоколы и штрафовать", - считает зампредседателя правительства Бурятия Петр Мордовской.
Отдельно чиновники отметили работу авиации МЧС РФ как в профилактике лесных пожаров, так и оперативной ликвидации возникших очагов. "Роль летчиков-спасателей в тушении лесных пожаров не просто весомая, ключевая. В начале июля у нас работали два вертолета Ми-8 и самолет Бе-200. Они успешно боролись с огнем. Если бы возникла потребность, в республику был бы направлен Ил-76Б", - проводят в пресс-службе слова Мордовского.