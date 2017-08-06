Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области из-за сильной жары

ВОРОНЕЖ, 6 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области из-за жаркой погоды на 7 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии получено штормовое предупреждение: днем 7 августа на юге Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха - плюс 36 градусов", - отмечается в сообщении МЧС.

По прогнозу МЧС региона, в понедельник в Воронежской области сохранится риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров, аварийных ситуаций и ДТП, происшествий на воде. Спасатели призывают жителей региона в пик жары без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на автотрассы, пользоваться кондиционерами и вентиляторами, избегать нахождения на солнце без головных уборов, не посещать необорудованные пляжи.