Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области из-за сильной жары

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ВОРОНЕЖ, 6 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области из-за жаркой погоды на 7 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
"От Воронежского центра по гидрометеорологии получено штормовое предупреждение: днем 7 августа на юге Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха - плюс 36 градусов", - отмечается в сообщении МЧС.
По прогнозу МЧС региона, в понедельник в Воронежской области сохранится риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров, аварийных ситуаций и ДТП, происшествий на воде. Спасатели призывают жителей региона в пик жары без необходимости не выходить на улицу и не выезжать на автотрассы, пользоваться кондиционерами и вентиляторами, избегать нахождения на солнце без головных уборов, не посещать необорудованные пляжи.