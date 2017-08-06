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МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в прибрежных районах Петербурга

Общество Безопасная жизнь
6 августа, 14:40 UTC+3 ТАСС

Спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции и парковать автомобили вдали от деревьев

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ТАСС, 6 августа. Гроза и сильный ветер ожидаются 6 и 7 августа в Санкт-Петербурге, сообщилиТАСС в пресс-службе городского главка МЧС России.

"По прогнозу синоптиков, во второй половине дня 6 августа с сохранением до 7 августа в прибрежных районах ожидаются ливни и грозы, в прибрежных районах - усиление западного и юго-западного ветра до 16 м/с", - сказали в пресс-службе.

Спасатели попросили петербуржцев по возможности переждать непогоду в помещении, а на улице обходить шаткие конструкции. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев.

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