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Более 40 пострадавших от паводка находятся в пунктах временного размещения в Уссурийске

Общество Безопасная жизнь
7 августа, 6:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, августа. /ТАСС

В результате ливня в городе не работают три детских сада, без электроэнергии остались две поликлиники и детская больница

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ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Более 40 человек, пострадавших в ночь на понедельник в результате ливневого паводка, находятся в двух пунктах временного размещения (ПВР) в городе Уссурийске Приморского края. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Уссурийского городского округа.

"В городе Уссурийск развернуто два ПВР, в которые с утра обратились 43 человека, в том числе дети. В настоящее время вода в самом Уссурийске спала, однако остаются подтопленными дороги, соединяющие город с селами", - сказал представитель администрации.

В транспортной блокаде из-за размытых дорог остаются села Кроуновка, Яконовка, Утесное, Красный Яр, Линевичи, Раковка, Боголюбовка и поселок Партизан (население около 3 тыс. человек - прим. ТАСС). Не работают три детских сада, без электроэнергии остались две поликлиники, детская больница.

В ночь на понедельник на юге Приморья в результате ливня оказались подтоплены села в Хасанском и Надеждинском районах, Уссурийском городском округе. В результате повреждения паводком железнодорожных путей на участке Раздольная - Кипарисово полностью остановлено движение по Транссибу.павод

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