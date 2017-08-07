Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ливни привели к подтоплению домов в поселке Бурея Амурской области

Общество Безопасная жизнь
7 августа, 7:27 UTC+3 ТАСС

В настоящее время комиссия оценивает причиненный ущерб

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 августа. Четыре двухэтажных дома подтопило из-за ливней в поселке Бурея Амурской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"По информации Амурского гидрометеоцентра, на территории Бурейского района с 3 по 6 августа выпало 94 мм осадков, что составляет две декадные нормы. Это привело к подтоплению придворовых территорий и подполий в четырех двухэтажных жилых домах. В одном из этих домов, где уровень пола находится ниже уровня земли, дождевая вода подтопила квартиры первого этажа", - говорится в сообщении.

Жильцы подтопленных квартир были временно размещены в гостинице "Бурея" поселка Новобурейский и у родственников. В ночь на понедельник вода ушла из квартир, пожарные также откачали воду из подполий трех жилых домов. Начата просушка домов с помощью тепловых пушек, комиссия оценивает ущерб.

По прогнозу синоптиков, дожди в Бурейском районе продолжатся. Ситуация в районе находится на контроле регионального главка МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Временный поверенный в делах России в Индии Анатолий Каргаполов (в центре)
2
Российские дипломаты в рамках кампании "Зеленый Дели" заложили аллею плодовых деревьев
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
3
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
6
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама