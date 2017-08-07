Ливни привели к подтоплению домов в поселке Бурея Амурской области

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ТАСС, 7 августа. Четыре двухэтажных дома подтопило из-за ливней в поселке Бурея Амурской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.
"По информации Амурского гидрометеоцентра, на территории Бурейского района с 3 по 6 августа выпало 94 мм осадков, что составляет две декадные нормы. Это привело к подтоплению придворовых территорий и подполий в четырех двухэтажных жилых домах. В одном из этих домов, где уровень пола находится ниже уровня земли, дождевая вода подтопила квартиры первого этажа", - говорится в сообщении.
Жильцы подтопленных квартир были временно размещены в гостинице "Бурея" поселка Новобурейский и у родственников. В ночь на понедельник вода ушла из квартир, пожарные также откачали воду из подполий трех жилых домов. Начата просушка домов с помощью тепловых пушек, комиссия оценивает ущерб.
По прогнозу синоптиков, дожди в Бурейском районе продолжатся. Ситуация в районе находится на контроле регионального главка МЧС.