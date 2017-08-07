Аэромобильная группировка МЧС из Хабаровского края направлена в Приморье

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ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Аэромобильная группировка МЧС России из Хабаровского края в понедельник отправлена в Приморье для оказания помощи населению, пострадавшему из-за паводков, сообщила ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
"В связи с прошедшими обильными осадками на южной территории Приморского края в ряде муниципальных образований осложнилась паводковая и дорожная обстановка. Для оказания помощи населению 7 августа 2017 года из Хабаровского края в соседний регион направлена группировка Амурского спасательного центра МЧС России. В нее вошли 50 человек личного состава, пять единиц техники и девять плавсредств. Также в готовности к убытию находится вертолёт Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 40 спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, для ликвидации последствий циклона спасатели имеют необходимо снаряжение, шанцевый инструмент, лодки для организации временных переправ в местах размыва дорожного полотна, проведения эвакуации населения из зоны подтопления.