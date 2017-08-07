Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предупреждение в связи с жарой объявлено в Ставропольском крае

Общество Безопасная жизнь
7 августа, 10:42 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 7, августа /ТАСС

В понедельник температура воздуха в регионе может прогреться до 40 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 7 августа /ТАСС/. Предупреждение в связи с жарой и высокой пожароопасностью объявлено в Ставропольском крае, сообщили в понедельник в ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Седьмого августа местами ожидается сильная жара - до плюс 40 градусов... 7-9 августа в большинстве районов края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), на остальной территории сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс)", - уточняется в сообщении.

Как отмечает краевое ГУ МЧС, в Апанасенковском, Красногвардейском, Арзгирском, Курском, Буденновском, Петровском, Левокумском, Нефтекумском, Благодарненском, Александровском, Изобильненском районах и Минераловодском городском округе существует вероятность возникновения происшествий, связанных с природными пожарами.

Населенные пункты не попадают в зону риска, чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами в лесах, а также на объектах экономики и в населенных пунктах не прогнозируются.

"Из-за продолжительной засушливой погоды также существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением посевов пропашных сельскохозяйственных культур и увеличением популяций вредителей сельхозугодий", - предупреждают спасатели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии
4
На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь
5
Ректор Крымского федерального университета написал заявление об увольнении
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама