Предупреждение в связи с жарой объявлено в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 7 августа /ТАСС/. Предупреждение в связи с жарой и высокой пожароопасностью объявлено в Ставропольском крае, сообщили в понедельник в ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Седьмого августа местами ожидается сильная жара - до плюс 40 градусов... 7-9 августа в большинстве районов края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), на остальной территории сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс)", - уточняется в сообщении.

Как отмечает краевое ГУ МЧС, в Апанасенковском, Красногвардейском, Арзгирском, Курском, Буденновском, Петровском, Левокумском, Нефтекумском, Благодарненском, Александровском, Изобильненском районах и Минераловодском городском округе существует вероятность возникновения происшествий, связанных с природными пожарами.

Населенные пункты не попадают в зону риска, чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами в лесах, а также на объектах экономики и в населенных пунктах не прогнозируются.

"Из-за продолжительной засушливой погоды также существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением посевов пропашных сельскохозяйственных культур и увеличением популяций вредителей сельхозугодий", - предупреждают спасатели.