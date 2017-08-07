Спасатели нашли живыми троих пропавших на Сахалине грибников

ТАСС, 7 августа. Трое грибников, пропавших на Сахалине, найдены, угрозы их здоровью нет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Спасатели обнаружили троих пропавших ночью 7 августа в Анивском районе людей, занимавшихся сбором грибов и ягод в Анивском районе", - сказали в пресс-службе.

В поисковых работах участвовали 12 спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А.Полякова, были задействованы два автомобиля и два квадроцикла ведомства. Для осмотра местности с воздуха использовался беспилотный летательный аппарат.

"По словам спасенных, в медицинской помощи они не нуждаются и чувствуют себя хорошо", - добавили в министерстве.