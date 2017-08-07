В Иркутской области сотрудники МЧС спасли тонувшего в болоте мужчину

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ТАСС, 7 августа. Мужчина, застрявший в болоте в Слюдянском районе Иркутской области, спасен. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и полиции выехали в район мыса Шаманского Слюдянского района на поиски мужчины. Он дозвонился до диспетчера и сообщил, что не может самостоятельно выбраться из трясины", - сказали в пресс-службе.
Спасатели разбились на группы и обнаружили мужчину, увязшего в болоте по грудь. На него накинули спасательную петлю и вытянули из трясины, в которой пострадавший провел час.
"Из-за перенесенного стресса у мужчины начался эпилептический припадок, на месте ему была оказана доврачебная помощь. На носилках его донесли до мыса Шаманский, где уже ожидала машина скорой помощи", - добавил собеседник агентства.