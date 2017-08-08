Еще один отряд Амурского спасательного центра МЧС направлен в Приморье

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ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Еще один отряд Амурского спасательного центра МЧС России, в который вошли 80 человек, направлен из Хабаровского края в Приморский край. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"С собой специалисты взяли шесть единиц техники и пять лодок, а также необходимое снаряжение и оборудование, шанцевый инструмент для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что 7 августа 2017 года из Хабаровского края в соседний регион для оказания помощи населению направлена группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек, 40 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и психологи Дальневосточного филиала центра экстренной психологической помощи, а также вертолёт Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. По данным МЧС, подтоплены 32 населенных пункта, свыше 2500 жилых домов, где проживают более 22 тысяч человек. Повреждены 11 участков автодорог, нет транспортного сообщения с 7 селами. В крае действует режим чрезвычайной ситуации.