Крупный природный пожар в районе Судака ликвидирован

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Пожарные к утру вторника ликвидировали крупное возгорание в районе курорта Судак в Крыму. Жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

"По состоянию на 08:30 утра 8 августа возгорание сухой растительности в районе села Громовка городского округа Судак полностью ликвидировано", - отмечается в сообщении.

Природный пожар на площади 50 га вспыхнул в субботу днем и был локализован лишь к утру понедельника.

Пожарные не допустили распространения огня в сторону ближайшего населенного пункта, а также увеличения площади пожара, отметили в пресс-службе.

"Для защиты населенных пунктов, тушения природного пожара, авиационной разведки, перегруппировки сил на территории Республики Крым в течение двух дней с общим нарастающим итогом было задействовано четыре эшелона пожарно-спасательных подразделений, а также других заинтересованных министерств и ведомств", - резюмировали в управлении.