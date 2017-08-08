В Приморье за минувшие сутки сократилось количество подтопленных домов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных в результате дождей в Приморье, сократилось за сутки на 157. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.

"По данным на утро, в пяти муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах остаются подтопленными 2037 жилых домов, что на 157 меньше, чем сутки назад. В этих домах проживают более 13,3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, из подтопленных населенных пунктов Приморья в пункты временного размещения отселены 436 человек.

Всего в зоне воздействия тайфуна в Приморском крае 7 августа одновременно оказались более 30 населенных пунктов, свыше двух тысяч домов, в которых проживают более 15 тыс. человек. "Проливные дожди привели к росту уровня воды в реках, в результате многие улицы превратились в бурлящие реки, потоки воды разрушали дороги, сносили мосты, отрезая населенные пункты от дорожного сообщения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировали на все звонки и обращения граждан, сразу же выезжая на вызов. "Но учитывая расстояния между населенными пунктами, уже размытые дороги, количество людей, нуждающихся в помощи, а это тысячи человек, спасателям требовалось время, чтобы добраться до каждого населенного пункта", - сообщили в ГУ МЧС.

В первые часы в ликвидации последствий дождевого паводка была задействована группировка численностью 300 человек, помощь спасателей была нужна жителям более 30 населенных пунктов. "С учетом масштабов наводнения в Приморье вертолетом Ми-26 МЧС дополнительно перебросили 40 спасателей из Хабаровска, а за несколько часов группировка была увеличена до 600 человек", - сказал собеседник агентства. В подтопленных населенных пунктах организованы лодочные переправы, спасатели проверяют каждый дом, каждое подворье, где люди могут нуждаться в помощи. При этом большинство людей от эвакуации отказались.

Как сообщили ТАСС в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде (ДВРПСО) МЧС России, в ночь на 8 августа спасатели отряда из районов, попавших в зону бедствия, эвакуировали 14 человек, из них 5 детей. Спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России эвакуировали 90 пассажиров из двух рейсовых автобусов и 12 частных автомашин способом буксировки через размытые дороги. Среди спасенных - одна беременная женщина в предродовом состоянии. "Две группы спасателей ДВРПСО МЧС России выехали в села Алексе-Никольское и Пуцыловку в 35 км от города Уссурийска для оказания помощи и эвакуации людей. Также три группы спасателей работают в самом Уссурийске", - отметил собеседник агентства.