В Приморье за минувшие сутки сократилось количество подтопленных домов

Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в РимеСпорт 8 августа, 13:17
Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновацииОбщество 8 августа, 13:17
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на СаакашвилиМеждународная панорама 8 августа, 13:15
В Москве приняты стандарты благоустройства кварталов по программе реновацииОбщество 8 августа, 13:10
Прокуратура Крыма проверит действия коллег в Симферополе в связи с фильмом "Матильда"Культура 8 августа, 13:01
Действующих природных пожаров на Ямале, где действует режим ЧС, не зафиксированоОбщество 8 августа, 12:57
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"Спорт 8 августа, 12:57
Омская область выделила 100 млн рублей на компенсации владельцам изъятых из-за АЧС свинейСибирь 8 августа, 12:51
"Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимацииКультура 8 августа, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных в результате дождей в Приморье, сократилось за сутки на 157. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.
"По данным на утро, в пяти муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах остаются подтопленными 2037 жилых домов, что на 157 меньше, чем сутки назад. В этих домах проживают более 13,3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. По его словам, из подтопленных населенных пунктов Приморья в пункты временного размещения отселены 436 человек.
Всего в зоне воздействия тайфуна в Приморском крае 7 августа одновременно оказались более 30 населенных пунктов, свыше двух тысяч домов, в которых проживают более 15 тыс. человек. "Проливные дожди привели к росту уровня воды в реках, в результате многие улицы превратились в бурлящие реки, потоки воды разрушали дороги, сносили мосты, отрезая населенные пункты от дорожного сообщения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировали на все звонки и обращения граждан, сразу же выезжая на вызов. "Но учитывая расстояния между населенными пунктами, уже размытые дороги, количество людей, нуждающихся в помощи, а это тысячи человек, спасателям требовалось время, чтобы добраться до каждого населенного пункта", - сообщили в ГУ МЧС.
В первые часы в ликвидации последствий дождевого паводка была задействована группировка численностью 300 человек, помощь спасателей была нужна жителям более 30 населенных пунктов. "С учетом масштабов наводнения в Приморье вертолетом Ми-26 МЧС дополнительно перебросили 40 спасателей из Хабаровска, а за несколько часов группировка была увеличена до 600 человек", - сказал собеседник агентства. В подтопленных населенных пунктах организованы лодочные переправы, спасатели проверяют каждый дом, каждое подворье, где люди могут нуждаться в помощи. При этом большинство людей от эвакуации отказались.
Как сообщили ТАСС в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде (ДВРПСО) МЧС России, в ночь на 8 августа спасатели отряда из районов, попавших в зону бедствия, эвакуировали 14 человек, из них 5 детей. Спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России эвакуировали 90 пассажиров из двух рейсовых автобусов и 12 частных автомашин способом буксировки через размытые дороги. Среди спасенных - одна беременная женщина в предродовом состоянии. "Две группы спасателей ДВРПСО МЧС России выехали в села Алексе-Никольское и Пуцыловку в 35 км от города Уссурийска для оказания помощи и эвакуации людей. Также три группы спасателей работают в самом Уссурийске", - отметил собеседник агентства.