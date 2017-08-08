Количество транспорта на Военно-Грузинской дороге сократилось на треть

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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 августа. /ТАСС/. Скопление транспорта на Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, в районе таможенного пункта пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии, уменьшилось с 600 до менее чем 400 единиц, сообщает во вторник пресс-служба республиканского главка МЧС.
"По состоянию на 9:00 мск 8 августа 2017 года на таможенном пункте пропуска Ларс наблюдается скопление техники в количестве 382 единиц техники (356 легковых, два автобуса, восемь микроавтобусов, 16 грузовых). Всего на КПП 1 152 человека", - говорится в сообщении.
Ранее на пункте пропуска наблюдалось скопление 600 автомобилей.
С участникам движения работают психологи МЧС России. Организовано взаимодействие с АМС города Владикавказ по подвозу бутилированной питьевой воды. Силами ГИБДД МВД РСО- Алания организованна охрана общественного порядка в круглосуточном режиме.
Пункт пропуска работает в усиленном режиме в связи со скоплением на подъезде к пункту пропуска автотранспорта, обусловленном туристической активностью в курортный сезон.