В Якутии спасатели ищут троих человек с перевернувшейся лодки на реке Вилюй

ТАСС, 8 августа. Судьба троих человек из экипажа теплохода "Путейский-124", которые перевернулись на лодке на реке Вилюй, до сих пор неизвестна. Спасатели МЧС РФ продолжают их поиски, сообщили в пресс-службе республиканского главка министерства.

"В Кобяйском районе Якутии тремя группами проводятся поисковые мероприятия трех пропавших членов экипажа теплохода "Путейский-124". Поиски ведутся как на акватории реки, так и по береговой линии", - сказали в пресс-службе.

В поисковые группы, кроме спасателей, входят сотрудники полиции, представители Вилюйского отделения водных путей, знакомые и родственники пропавших. За последние сутки они обследовали 15 кв. км акватории реки и семь километров берега. Всего в поиске задействованы 27 человек и девять единиц техники. "Сегодня из Якутска на место планируется выезд четырех водолазов службы спасения", - уточнили в министерстве.

Судовая шлюпка теплохода "Путейский-124" перевернулась 7 августа на 161 км реки Вилюй. На ее борту было четверо членов экипажа, один из них выбрался на берег. Все пострадавшие были без спасательных жилетов.