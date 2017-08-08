Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В северных районах Коми ожидаются ранние заморозки до минус двух градусов

Общество Безопасная жизнь
8 августа, 14:57 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 8, августа. /ТАСС

Температурный фон в регионе по сравнению с обычным для начала августа на четыре градуса ниже климатической нормы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Коми объявило штормовое предупреждение в связи с ранними заморозками в регионе. В ночь на 9 августа температура в ряде северных районов республики может опуститься до минус двух градусов

"По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в ночь на 9 августа в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Печорском, Вуктыльском районах, а в ночь на 10-11 августа также и в Ухтинском, Сосногорском, Троицко-Печорском районах местами ожидаются заморозки до 0 - минус 2 градуса", - указано в сообщении ГУ МЧС по республике.

Смотрите также

Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни

Спасатели рекомендуют жителям укрыть садово-огородные культуры, соблюдать правила безопасности при топке печей, не перегружать электросеть. Как рассказала ТАСС начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак, заморозки отмечались в этом году уже в первые ночи августа - из-за притока воздуха с Арктики в Воркуте температура опускалась до минус двух градусов. В прошедшую ночь на одной из метеостанций в Ижемском районе зафиксировали 3,5 градуса ниже ноля.

"Ранние заморозки в этом году и лето вообще полно неожиданностей. Но эти заморозки предсказуемы, погода приобрела осенние черты, температурный фон по сравнению с обычным для начала августа на четыре градуса ниже климатической нормы. Особенно в центральных и северных районах, где есть заток арктического воздуха, в ночные часы велика вероятность заморозков", - рассказала представитель региональной метеослужбы.

В прошлом году заморозков в Сыктывкаре не наблюдалось до середины сентября, отметила Козак.

По данным агроотдела метеослужбы, яровым зерновым культурам такая погода не повредит, но теплолюбивые кабачки, огурцы, помидоры, если находятся в открытом грунте, погибнут. "Рекомендуем дачникам и огородникам по возможности укрывать свои посадки. Скажутся заморозки и на урожайности картофеля, урожай может понизиться до 20-30% в связи с гибелью ботвы, из которой клубни получают питательные вещества", - отметили в агроотделе метеослужбы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
3
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама