В северных районах Коми ожидаются ранние заморозки до минус двух градусов

Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:15
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризыОбщество 8 августа, 16:04
Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:04
Выбор Трампа: что известно о новом директоре ФБРМеждународная панорама 8 августа, 15:35
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку ВолгиОбщество 8 августа, 15:30
Найденные на Ямале бивень и нижнюю челюсть мамонта передали в музей СалехардаНаука 8 августа, 15:28
Донской: оздоровление Волги потребует около 34,4 млрд рублейОбщество 8 августа, 15:28
Сборная Москвы по волейболу стала победителем СпартакиадыСпорт 8 августа, 15:22
Шубенков заявил, что строит большие планы на Олимпиаду 2020 годаСпорт 8 августа, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Коми объявило штормовое предупреждение в связи с ранними заморозками в регионе. В ночь на 9 августа температура в ряде северных районов республики может опуститься до минус двух градусов
"По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в ночь на 9 августа в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Печорском, Вуктыльском районах, а в ночь на 10-11 августа также и в Ухтинском, Сосногорском, Троицко-Печорском районах местами ожидаются заморозки до 0 - минус 2 градуса", - указано в сообщении ГУ МЧС по республике.
Спасатели рекомендуют жителям укрыть садово-огородные культуры, соблюдать правила безопасности при топке печей, не перегружать электросеть. Как рассказала ТАСС начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак, заморозки отмечались в этом году уже в первые ночи августа - из-за притока воздуха с Арктики в Воркуте температура опускалась до минус двух градусов. В прошедшую ночь на одной из метеостанций в Ижемском районе зафиксировали 3,5 градуса ниже ноля.
"Ранние заморозки в этом году и лето вообще полно неожиданностей. Но эти заморозки предсказуемы, погода приобрела осенние черты, температурный фон по сравнению с обычным для начала августа на четыре градуса ниже климатической нормы. Особенно в центральных и северных районах, где есть заток арктического воздуха, в ночные часы велика вероятность заморозков", - рассказала представитель региональной метеослужбы.
В прошлом году заморозков в Сыктывкаре не наблюдалось до середины сентября, отметила Козак.
По данным агроотдела метеослужбы, яровым зерновым культурам такая погода не повредит, но теплолюбивые кабачки, огурцы, помидоры, если находятся в открытом грунте, погибнут. "Рекомендуем дачникам и огородникам по возможности укрывать свои посадки. Скажутся заморозки и на урожайности картофеля, урожай может понизиться до 20-30% в связи с гибелью ботвы, из которой клубни получают питательные вещества", - отметили в агроотделе метеослужбы.