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Пожарные спасли семью из шести человек на пожаре в Волгограде

Общество Безопасная жизнь
8 августа, 17:30 UTC+3

Возгорание произошло в частном доме, пожарным удалось спасти большую часть помещения от повреждений

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ТАСС, 8 августа.  Шесть человек были спасены на пожаре, который произошел в частном доме в Волгограде. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Пожар произошел в одном из частных домов в Дзержинском районе Волгограда. Гибель угрожала пятерым взрослым и 11-месячному малышу. Но благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожарно-спасательной части № 15 их жизни были спасены", - сказал собеседник агентства.

Когда пожарные вошли в горящий дом, огонь бушевал на кухне, все помещения были задымлены. Все члены семьи спали. Пожарные разбудили их, вывели на улицу и передали медикам.

"Пожар был ликвидирован почти за 10 минут. Огонь повредил только кухню, огнеборцам удалось отстоять жилую пригодность остальных помещений", - отметили в МЧС.

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