В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли пять человек с тонувшей в реке Мане лодки

Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 13:37
FISU: российские легкоатлеты на Универсиаде могли выступить только под нейтральным флагомСпорт 9 августа, 13:29
Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 годаСпорт 9 августа, 13:24
Финансовый директор "Алросы" покидает компаниюЭкономика и бизнес 9 августа, 13:19
Челябинская область расширяет программу переселения граждан из аварийного жильяНовости партнеров 9 августа, 13:12
Погрузка на Октябрьской желдороге за 7 месяцев сократилась на 3%, до 57,4 млн тоннТранспорт 9 августа, 12:58
Российский боксер Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией Main EventsСпорт 9 августа, 12:55
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспортуМеждународная панорама 9 августа, 12:54
Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человекТранспорт 9 августа, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 августа. Пять человек спасены с получившей пробоину резиновой лодки на реке Мане в Красноярском крае, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Семья из пяти человек, из которых трое детей, плыли по реке Мане на резиновой лодке. После того, как лодка получила пробоину, глава семьи сообщил в службу спасения о том, что они терпят бедствие", - сказали в пресс-службе.
На место на катере и судне на воздушной подушке выдвинулись спасатели. Они эвакуировали всю семью и доставили ее в поселок Усть-Мана. "Все пять человек находятся в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказались", - отметили в ведомстве.