В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли пять человек с тонувшей в реке Мане лодки

ТАСС, 9 августа. Пять человек спасены с получившей пробоину резиновой лодки на реке Мане в Красноярском крае, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Семья из пяти человек, из которых трое детей, плыли по реке Мане на резиновой лодке. После того, как лодка получила пробоину, глава семьи сообщил в службу спасения о том, что они терпят бедствие", - сказали в пресс-службе.

На место на катере и судне на воздушной подушке выдвинулись спасатели. Они эвакуировали всю семью и доставили ее в поселок Усть-Мана. "Все пять человек находятся в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказались", - отметили в ведомстве.