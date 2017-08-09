Пожарные спасли 11 человек в Омске

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ТАСС, 9 августа. Одиннадцать человек спасены при пожаре, произошедшем в жилом доме в Омске. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС на пожаре в девятиэтажном доме в Кировском округе города Омска были спасены 11 человек, из них трое детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.
Возгорание произошло в квартире на первом этаже. В подъезде было сильное задымление. Через него звено газодымозащитников вывело оставшихся в доме людей.
"В тушении пожара принимали участие 22 пожарных и пять единиц пожарно-спасательной техники. По предварительным данным, причиной его возникновения стала неправильная эксплуатация бытовых электроприборов", - добавили в МЧС.