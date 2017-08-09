Сотрудники МЧС трижды выезжали на поиск заблудившихся около Благовещенска грибников

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ТАСС, 9 августа. Три вызова на поиски заблудившихся в лесах под Благовещенском грибников поступило спасателям за прошедшие сутки, сообщили в среду ТАСС с в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.
"Трижды спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности выезжали на поиски заблудившихся в окрестностях Благовещенска грибников. Все они либо были найдены, либо самостоятельно вышли из леса", - сказал собеседник агентства.
Всего были спасены четыре человека разного возраста. Спасатели советуют грибникам брать с собой в лес сотовый телефон, чтобы в случае опасности можно было связаться с экстренными службами.