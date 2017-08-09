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Более 1,6 тыс. человек остались без воды и света из-за аварии под Иваново

Общество Безопасная жизнь
9 августа, 13:47 UTC+3

Из-за повреждения электрического кабеля в поселка Михалево также отключились насосы в скважине, поэтому вода не подается в жилые дома.

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ТАСС, 9 августа. Более 1,6 тыс. жителей поселка Михалево Ивановской области в среду остались без электро- и водоснабжения из-за повреждения подземного кабеля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отключении электроснабжения в поселке Михалево Ивановского района. Без энергоснабжения остались 1630 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что из-за повреждения электрического кабеля также отключились насосы в скважине, которая обеспечивает населенный пункт водой, в результате чего она не подается в жилые дома.

"Подвоз технической и питьевой воды будет организован администрацией района и силами сотрудников МЧС", - отметили в пресс-службе.

Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить в среду до 22:00 мск. 

 

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