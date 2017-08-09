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Сотрудники МЧС помогают восстанавливать энергоснабжение в пострадавшем от паводка Приморье

Общество Безопасная жизнь
9 августа, 14:43 UTC+3 ТАСС

Проведение работ осложняется подтоплением дорог и размывом грунта

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ТАСС, 9 августа. Сотрудники МЧС помогают в восстановлении энергоснабжения в трех населенных пунктах Хасанского района в Приморье, работы осложняются подтоплением дорог, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сотрудники МЧС совместно с оперативными бригадами филиала Дальневосточной распределительной компании и муниципалитетами проводят работы по восстановлению электроснабжения трех населенных пунктов Хасанского района - в селах Береговое, поселке Рыбачий и части села Филипповка", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, энергетики возобновили подачу электроэнергии потребителям жилого сектора села Кравцовка.

"Проведение восстановительных работ осложняет подтопление дорог и размыв грунта в оставшихся населенных пунктах", - сказал он. По его словам, спасатели продолжают проводить подворовые обходы, доставляют гуманитарную помощь, приводят в порядок территорию детских садов и школ, расчищают сточные канавы, восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

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"Спасатели Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда МЧС также работают в поселках Алексее- Никольское, Пуциловка, Яконовка, Кугуки Уссурийского городского округа. Также они расчищают дороги и разбирают завалы в районе Уссурийска и поселка Барабаш Хасанского района", - сказал представитель МЧС.

По его словам, людям, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, организовано оказание медицинской помощи. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, координации действий сил и средств, организовано межведомственное взаимодействие, отметил представитель регионального главка МЧС.

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