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Спасатели направлены для помощи альпинисту, который сорвался при спуске с Эльбруса

Общество Безопасная жизнь
9 августа, 16:34 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

В районе скал Пастухова мужчина сломал ногу

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НАЛЬЧИК, 9 августа. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Спасатели выдвинулись на помощь совершавшему одиночное восхождение альпинисту, который сорвался при спуске с Эльбруса и сломал ногу. Об этом в среду сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.

"Семеро сотрудников ЭВПСО выдвинулись на помощь альпинисту 1954 года рождения, который, по предварительным данным, сорвался при спуске с горы по льду и сломал ногу. ЧП произошло в районе скал Пастухова (4,5 тыс. метров над уровнем моря)", - сказал собеседник агентства.

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