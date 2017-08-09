Спасатели направлены для помощи альпинисту, который сорвался при спуске с Эльбруса

НАЛЬЧИК, 9 августа. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Спасатели выдвинулись на помощь совершавшему одиночное восхождение альпинисту, который сорвался при спуске с Эльбруса и сломал ногу. Об этом в среду сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.

"Семеро сотрудников ЭВПСО выдвинулись на помощь альпинисту 1954 года рождения, который, по предварительным данным, сорвался при спуске с горы по льду и сломал ногу. ЧП произошло в районе скал Пастухова (4,5 тыс. метров над уровнем моря)", - сказал собеседник агентства.