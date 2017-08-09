В Брянской области в тестовом режиме заработал единый номер экстренных служб "112"

ТАСС, 9 августа. Система вызова экстренных служб по единому номеру "112" ("Система-112") заработала в тестовом режиме в Брянской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"На территории Брянской области ведется работа по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". В Брянске создан Центр обработки вызовов, установлены автоматизированные рабочие места в экстренных оперативных службах и единой дежурно-диспетчерской службе города. Персонал прошел обучение в Учебно-методическом центре по ГОЧС Брянской области", - сказали в пресс-службе.

Сейчас ведется опытная эксплуатация системы в Брянске. Минкомсвязи поручил всем операторам сетей стационарной и подвижной радиотелефонной связи обеспечить маршрутизацию вызовов по номеру "112". До конца года планируется развернуть систему на территории всей области. В декабре этого года система будет представлена государственной комиссии для проведения государственных приемочных испытаний.

"Система-112" позволит ускорить реагирование экстренных служб на вызовы, упростит их взаимодействие, уменьшит возможный ущерб в следствие ЧП.