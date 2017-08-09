Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Брянской области в тестовом режиме заработал единый номер экстренных служб "112"

Общество Безопасная жизнь
9 августа, 16:50 UTC+3

Сейчас проводится опытная эксплуатация системы, до конца года планируется развернуть ее на территории всей области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 августа. Система вызова экстренных служб по единому номеру "112" ("Система-112") заработала в тестовом режиме в Брянской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"На территории Брянской области ведется работа по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". В Брянске создан Центр обработки вызовов, установлены автоматизированные рабочие места в экстренных оперативных службах и единой дежурно-диспетчерской службе города. Персонал прошел обучение в Учебно-методическом центре по ГОЧС Брянской области", - сказали в пресс-службе.

Сейчас ведется опытная эксплуатация системы в Брянске. Минкомсвязи поручил всем операторам сетей стационарной и подвижной радиотелефонной связи обеспечить маршрутизацию вызовов по номеру "112". До конца года планируется развернуть систему на территории всей области. В декабре этого года система будет представлена государственной комиссии для проведения государственных приемочных испытаний.

"Система-112" позволит ускорить реагирование экстренных служб на вызовы, упростит их взаимодействие, уменьшит возможный ущерб в следствие ЧП. 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Судья на машине насмерть сбил женщину под Ярославлем
2
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
3
Новый виток напряженности между США и КНДР
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
6
Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова
7
Движение транспорта на Таганской площади в Москве восстановлено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама