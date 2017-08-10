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Очередь на Военно-Грузинской дороге ликвидирована

Общество Безопасная жизнь
10 августа, 10:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 10, августа. /ТАСС

Дорога функционирует в штатном режиме

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ВЛАДИКАВКАЗ, 10 августа. /ТАСС/. Автотранспорт начал беспрепятственное движение по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, в районе таможенного пункта пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГУ МЧС по республике.

"В настоящее время на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс скопления транспорта нет. Дорога функционирует в обычном режиме", - уточнили в управлении.

Силы и средства республиканского главка МЧС продолжают находиться в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Также сотрудники ГИБДД МВД Северной Осетии организовали охрану общественного порядка в круглосуточном режиме.

Во вторник на Военно-Грузинской дороге в районе таможенного пункта пропуска Верхний Ларс, по данным регионального главка МЧС, скопилось около 400 автомобилей. Днем ранее очередь достигала 600 машин. Ситуация усугублялась жаркой погодой.

Власти пытались решить проблему с помощью реорганизации автомобильного движения и ускорения таможенных процедур.

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