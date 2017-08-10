Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность научной экспедиции на Чукотке

ТАСС, 10 августа. Безопасность Комплексной научной экспедиции на Чукотке обеспечивают сотрудники МЧС, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Мы контролируем передвижение Комплексной научной экспедиции. Был проведен вводный инструктаж, вручены памятки по действиям в природной среде. Предварительно были определены контрольные точки, откуда они будут созваниваться с нами, сообщать как у них дела, все ли в порядке", - цитируют в пресс-службе первого замначальника ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу Алексея Головатого.

Комплексная научная экспедиция стартовала на Чукотке 10 августа. Ее маршрут проходит в Анадырском районе, по территории государственного природного заказника озера Эльгыгытгын и бассейнам рек Энмываам и Белая. Целью экспедиции является сбор и изучение новых данных о состоянии компонентов окружающей природной среды. Планируется, что ученые будут находится в пути 20 дней, за которые они пройдут 350 км.