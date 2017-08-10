Спасатели продолжают поиск трех человек с перевернувшейся на реке Вилюй в Якутии лодки

ТАСС, 10 августа. Судьба троих членов экипажа теплохода "Путейский-124", которые перевернулись на лодке на реке Вилюй, до сих пор неизвестна. Спасатели МЧС РФ продолжают их поиски, сообщили в пресс-службе республиканского главка министерства.

"В Кобяйском районе Якутии поиски трех человек ведутся как в акватории реки, так и по береговой линии тремя группами. В состав групп входят инспекторы по маломерным судам МЧС, спасатели Вилюйского филиала Службы спасения Якутии, сотрудники полиции, представители Вилюйского отделения водных путей, знакомые и родственники пропавших трех членов экипажа теплохода "Путейский-124", - сказали в пресс-службе.

За минувшие сутки поисковики обследовали 12 кв. км акватории реки Вилюй и 7 км береговой линии. Всего с начала операции обследовано 42 кв. км акватории и 22 км берега.

Судовая шлюпка теплохода "Путейский-124" перевернулась 7 августа на 161-м км реки Вилюй. На ее борту было четверо членов экипажа, один из них выбрался на берег. Все пострадавшие были без спасательных жилетов.