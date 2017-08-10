Штормовое предупреждение из-за дождя, ветра и заморозков объявлено в пяти регионах Сибири

ОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай из-за непогоды, которая прогнозируется в пятницу. В Омской области ожидается резкое похолодание до -5 градусов, еще в четырех регионах - сильные дожди и ветер. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

"По данным Гидрометцентра, в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 11 августа ожидаются сильные дожди и ветер со скоростью до 20-23 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение", - сообщил Ягудин.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что в регионе ожидаются очень сильные дожди с градом и порывы ветра до 25 м/с, которые продлятся и 12 августа. В Омской области, по словам собеседника агентства, ночью 11-13 августа местами ожидаются заморозки в приземном слое до -5 градусов, что может стать причиной повреждения и гибели сельскохозяйственных посевов.

Ягудин отметил, что похолодание до 3-8 градусов ночью ожидается и в Новосибирской области и Алтайском крае. "Однако, штормовое предупреждение по этому поводу мы пока не объявляем. В связи с тем, что первые дни августа были экстремально теплыми и насыщенными влагой, вопрос о заморозках на почве пока не стоит", - сказал он, отметив, что в Омской области осадков было меньше, поэтому в ней сложилась другая ситуация.