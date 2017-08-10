Спасатели эвакуируют альпиниста, травмированного на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 10 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют с Эльбруса травмированного альпиниста. Операция ведется на высоте 5 тыс. метров, сообщил в четверг ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев.

"В настоящее время спасатели уже дошли до альпиниста, который обжег глаза на склоне Эльбруса, и транспортируют его вниз. Пока данных о его личности нет. Наши сотрудники дошли до пострадавшего, когда его товарищи спустили уже до 5 тыс. метров", - сказал Гулиев.

Это уже вторая спасательная операция, которую сотрудники отряда проводят в горах КБР 10 августа. Ранее вертолет МЧС с пятью спасателями вылетел в Черекское ущелье, где на двух ледниках пострадали альпинисты.

"В настоящее время с перевала Дыхниауш с высоты 3,5 тыс. метров пострадавших забрали и спускают в альплагерь "Безенги". Вторым заходом вертолет полетит на ледник Укю, где их ожидает девушка с переломом ноги", - сказал Гулиев, уточнив, что пострадавших планируется доставить в лечебные учреждения Нальчика.