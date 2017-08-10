МЧС Свердловской области представит к награде школьника, спасшего утопающего

Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млнСпорт 10 августа, 18:24
Шахматисты ДЮСШ имени Ботвинника победили в юношеском командном первенстве РоссииСпорт 10 августа, 18:18
Румменигге не будет переизбираться на пост главы Ассоциации европейских клубовСпорт 10 августа, 18:14
Бывший футболист "Спартака" Веллитон покинул "Кайсериспор" и хотел бы вернуться в РоссиюСпорт 10 августа, 17:55
Футболист "Зенита" Молло заявил, что не хочет покидать клубСпорт 10 августа, 17:53
"Газпром нефть" примет решение о промежуточных дивидендах после стабилизации рынка нефтиТЭК 10 августа, 17:51
Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"Культура 10 августа, 17:42
Число пострадавших от землетрясения в Сычуани возросло почти до 500 человекПроисшествия 10 августа, 17:41
Тренер: футболистов "Зенита-2" надломил первый пропущенный мяч в матче против "Спартака-2"Спорт 10 августа, 17:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 августа. Школьник из Свердловской области, спасший тонувшего пенсионера, будет представлен к медали "За спасение погибающих на водах". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В городе Верхней Салде 15-летний Никита Тарасов спас тонущего человека. За проявленную отвагу ГУ МЧС России по Свердловской области представит школьника к медали "За спасение погибающих на водах", - сказали в пресс-службе.
ЧП произошло возле дачи родителей Никиты. Он увидел, как в пруду тонет его сосед.
"Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду. Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним", - цитируют в пресс-службе Никиту Тарасова, добавив, что уже на берегу он оказал утопавшему первую помощь.