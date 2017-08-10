МЧС Свердловской области представит к награде школьника, спасшего утопающего

ТАСС, 10 августа. Школьник из Свердловской области, спасший тонувшего пенсионера, будет представлен к медали "За спасение погибающих на водах". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В городе Верхней Салде 15-летний Никита Тарасов спас тонущего человека. За проявленную отвагу ГУ МЧС России по Свердловской области представит школьника к медали "За спасение погибающих на водах", - сказали в пресс-службе.

ЧП произошло возле дачи родителей Никиты. Он увидел, как в пруду тонет его сосед.

"Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду. Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним", - цитируют в пресс-службе Никиту Тарасова, добавив, что уже на берегу он оказал утопавшему первую помощь.