Спасатели эвакуировали на вертолете альпинистку с гор Кабардино-Балкарии

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НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Девушка, получившая травму в горах Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР), доставлена в Нальчик на вертолете МЧС, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы республиканского управления МЧС Кантемир Беров.
"По состоянию на 8:15 мск вертолет МЧС приземлился в аэропорту Нальчика. Он привез девушку 1996 года рождения с травмой ноги из района горы Укю Безенгийского ущелья (высота 3,4 тыс. метров). Пострадавшую передали сотрудникам медицины катастроф", - сказал Беров.
Инцидент произошел 10 августа. Сообщалось, что в Безенгийском ущелье на леднике Укю сорвалась альпинистка, травмировав ногу. В тот же день на ее эвакуацию был направлен вертолет МЧС России Ми-8 с пятью спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на борту. Однако из-за низкой облачности он не смог добраться до района ЧС. Операция по спасению девушки была приостановлена.