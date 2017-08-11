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Чрезвычайная пожароопасность объявлена в северных районах Карачаево-Черкесии

Общество Безопасная жизнь
11 августа, 12:27 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 11, августа. /ТАСС

Спасатели призывают жителей региона воздержаться от посещения лесов и разжигания костров

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ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная пожароопасность ожидается в ближайшие трое суток в семи муниципалитах Карачаево-Черкесии (КЧР). Соответствующее экстренное предупреждение объявило в пятницу Главное управление МЧС по республике.

"По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 по 14 августа в северных районах республики - Прикубанском, Усть-Джегутинском, Адыге-Хабльском, Ногайском, Абазинском, Хабезском и в городе Черкесске ожидается пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.

В остальных районах КЧР, за исключением Урупского и Малокарачаевского, сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, отметили в ведомстве, призвав население воздержаться от посещения лесов и разжигания костров.

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