Чрезвычайная пожароопасность объявлена в северных районах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная пожароопасность ожидается в ближайшие трое суток в семи муниципалитах Карачаево-Черкесии (КЧР). Соответствующее экстренное предупреждение объявило в пятницу Главное управление МЧС по республике.

"По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 12 по 14 августа в северных районах республики - Прикубанском, Усть-Джегутинском, Адыге-Хабльском, Ногайском, Абазинском, Хабезском и в городе Черкесске ожидается пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении.

В остальных районах КЧР, за исключением Урупского и Малокарачаевского, сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса, отметили в ведомстве, призвав население воздержаться от посещения лесов и разжигания костров.