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Корейские пожарные подарили комплекты обмундирования школьникам Красноярского края

Общество Безопасная жизнь
11 августа, 14:13 UTC+3 ТАСС

Награду получили участники конкурса рисунков и прикладного творчества "Пожарная безопасность глазами детей"

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ТАСС, 11 августа. Школьники, участвовавшие в конкурсе рисунков, организованном МЧС Красноярского края, получили от корейских пожарных несколько комплектов обмундирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"Краевым учреждением "Противопожарная охрана Красноярского края" был проведен конкурс рисунков и прикладного творчества среди школьников "Пожарная безопасность глазами детей". Самые интересные и яркие рисунки, плакаты и поделки были направлены в Южную Корею для участия в международной выставке. В знак благодарности корейские огнеборцы передали несколько комплектов профессиональной формы для дружин юных пожарных Красноярского края", - сказали в пресс-службе.

Подарок был передан школьникам из дружины юных пожарных села Георгиевка Канского района. Эта дружина будет в сентябре представлять Красноярский край на всероссийских соревнования пожарных во Владивостоке.

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