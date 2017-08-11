Корейские пожарные подарили комплекты обмундирования школьникам Красноярского края

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ТАСС, 11 августа. Школьники, участвовавшие в конкурсе рисунков, организованном МЧС Красноярского края, получили от корейских пожарных несколько комплектов обмундирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
"Краевым учреждением "Противопожарная охрана Красноярского края" был проведен конкурс рисунков и прикладного творчества среди школьников "Пожарная безопасность глазами детей". Самые интересные и яркие рисунки, плакаты и поделки были направлены в Южную Корею для участия в международной выставке. В знак благодарности корейские огнеборцы передали несколько комплектов профессиональной формы для дружин юных пожарных Красноярского края", - сказали в пресс-службе.
Подарок был передан школьникам из дружины юных пожарных села Георгиевка Канского района. Эта дружина будет в сентябре представлять Красноярский край на всероссийских соревнования пожарных во Владивостоке.