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Тульские спасатели поучаствуют и обеспечат безопасность на "Гонке героев"

Общество Безопасная жизнь
11 августа, 17:41 UTC+3 ТАСС

В этом сезоне участников "Гонки героев" ждет обновленная трасса и свыше 30 препятствий на 11-километровом маршруте

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ТАСС, 11 августа. Тульские спасатели примут участие в забеге с препятствиями "Гонка героев", сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В субботу в парке активного отдыха Некрасово пройдет отборочный этап на суперфинал всероссийского чемпионата забега с препятствиями "Гонка героев". Главное управление МЧС России по Тульской области сформировало команду согласно всем представленным требованиям и подала заявку на участие", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в этом сезоне участников "Гонки героев" ждет обновленная трасса и свыше 30 препятствий на 11-километровом маршруте.

"В то время, когда одни сотрудники спасательного ведомства будут проявлять себя на полосе препятствий, другие - обеспечивать безопасность и помогать в организации мероприятия. Перед началом соревнований будет проверено противопожарное состояние объектов, проведены инструктажи с организаторами", - подчеркнул он.

Представитель ГУ МЧС России по Тульской области отметил, что во время спортивного мероприятия будет организовано дежурство пожарных на автоцистерне и специалистов МЧС на технике повышенной проходимости, а также будут выставлены передвижной спасательный пост и медицинская палатка. "Личный состав специализированной пожарно-спасательной части Главного управления на снегоболотоходе и квадроцикле будет задействован для экстренной транспортировки организаторов и участников из труднопроходимых мест", - сказал он, отметив, что спасатели развернут полевые кухни. 

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