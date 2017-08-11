Чрезвычайный класс пожарной опасности могут ввести в двух районах Чечни

ТАСС, 11 августа. Чрезвычайный класс пожарной опасности может быть введен в Шалинском и Шелковском районах Чечни, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Днем в субботу в Шалинском и Шелковском районах Чеченской Республики ожидается пятый (высший - прим . ТАСС) класс пожарной опасности. МЧС призывает граждан ответственно относиться к соблюдению требований пожарной безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.

"В соответствии с прогнозом высока вероятность возникновения техногенных и природных пожаров", - привел он слова заместителя главного государственного инспектора Чечни по пожарному надзору Абдула Эльмурзаева.

Гражданам рекомендуется ограничить выходы на улицу и не разжигать костры, подчеркнул он. "В подобных условиях даже незначительный источник огня может привести к серьезным последствиям, не говоря уже о намеренном сжигании бытового мусора или поджигании сухой травы - это может создать угрозу распространения огня на жилые дома и объекты экономики", - сказал Эльмурзаев. Он напомнил, что за сжигание сухой травы и бытового мусора виновникам грозит административный штраф.