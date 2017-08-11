Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чрезвычайный класс пожарной опасности могут ввести в двух районах Чечни

Общество Безопасная жизнь
11 августа, 17:37 UTC+3 ТАСС

В региональном главке МЧС напомнили, что за сжигание сухой травы и бытового мусора грозит административный штраф

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 августа. Чрезвычайный класс пожарной опасности может быть введен в Шалинском и Шелковском районах Чечни, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Днем в субботу в Шалинском и Шелковском районах Чеченской Республики ожидается пятый (высший - прим . ТАСС) класс пожарной опасности. МЧС призывает граждан ответственно относиться к соблюдению требований пожарной безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.

"В соответствии с прогнозом высока вероятность возникновения техногенных и природных пожаров", - привел он слова заместителя главного государственного инспектора Чечни по пожарному надзору Абдула Эльмурзаева.

Гражданам рекомендуется ограничить выходы на улицу и не разжигать костры, подчеркнул он. "В подобных условиях даже незначительный источник огня может привести к серьезным последствиям, не говоря уже о намеренном сжигании бытового мусора или поджигании сухой травы - это может создать угрозу распространения огня на жилые дома и объекты экономики", - сказал Эльмурзаев. Он напомнил, что за сжигание сухой травы и бытового мусора виновникам грозит административный штраф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама