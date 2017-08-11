МЧС патрулирует леса и поселки из-за высокой пожароопасности в Нижегородской области

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ТАСС, 11 августа. Высокая пожароопасность лесов и торфяников прогнозируется в Нижегородской области до 15 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"До 15 августа местами по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. Частично четвертый класс пожароопасности лесов установился в трех муниципальных образованиях: городе Чкаловске, Балахнинском и Городецком районах", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что на период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности по условиям погоды.
"Кроме того, действующий на территории Нижегородской области особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Под запретом также использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения", - сказали в пресс-службе.
По словам сотрудника пресс-службы, на период особого противопожарного режима на территории области организовано регулярное патрулирование населенных пунктов и лесов.