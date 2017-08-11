Пожарные ликвидировали возгорание в месте падения легкомоторного самолета в Бердске

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ТАСС, 11 августа. Пожарные за три минуты ликвидировали возгорание на месте падения легкомоторного самолета в Бердске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"Три минуты потребовалось пожарным для ликвидации возгорания на месте падения легкомоторного самолета в городе Бердске. Сообщение о происшествии на аэродроме ДОСААФ поступило в Главное управление МЧС России по Новосибирской области вечером в пятницу. К месту падения были направлены четыре автоцистерны Бердского пожарно-спасательного гарнизона", - сказал сотрудник пресс-службы. Он подчеркнул, что угрозы населению нет.
По его словам, пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.
"По предварительным данным, легкомоторный учебно-спортивный самолет упал во время учебно-тренировочного полета на территории аэродрома", - сказал сотрудник пресс-службы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пилот погиб.