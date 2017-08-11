Более ста новосибирских школьников прошли курс "Азбуки безопасности"

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ТАСС, 11 августа. Новосибирские школьники получили удостоверения о прохождении курса "Азбуки безопасности" по итогам двухнедельной программы обучения, сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"В течение двух недель детям представилась возможность окунуться в сложную жизнь спасателей", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, конкурсная программа соревнований предусматривала практические и теоретические этапы. "Сначала для детей были организованы мастер-классы по надеванию на скорость формы пожарных и боевому развертыванию. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России провели лекции, как вести себя вблизи водоемов и непосредственно на воде, что предпринять для скорейшего спасения тонущего человека, какие подручные средства можно использовать для спасения утопающих и, конечно, напомнили номера телефонов экстренных служб", - отметил он.
Представитель регионального главка МЧС сообщил, что также дети изучали правила поведения в лесу и при техногенных катастрофах, получили навыки оказания первой помощи, научились пользоваться первичными средствами пожаротушения.
"В роли вожатых и наставников выступили опытные педагоги и спасатели, а также студенты из спасательного отряда SALUS, получившие сертификат инструкторов по первой помощи по итогам обучения на всероссийском проекте "Научись спасать жизнь!", - сказал он.
По словам представителя регионального главка МЧС, в завершение смены каждый участник получил удостоверение о прохождении курса "Азбуки безопасности". Всего курс прошли 120 детей.