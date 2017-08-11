Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более ста новосибирских школьников прошли курс "Азбуки безопасности"

Общество Безопасная жизнь
11 августа, 18:33 UTC+3 ТАСС

В завершение смены каждый из 120 участников получил удостоверение о прохождении программы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 августа. Новосибирские школьники получили удостоверения о прохождении курса "Азбуки безопасности" по итогам двухнедельной программы обучения, сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"В течение двух недель детям представилась возможность окунуться в сложную жизнь спасателей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, конкурсная программа соревнований предусматривала практические и теоретические этапы. "Сначала для детей были организованы мастер-классы по надеванию на скорость формы пожарных и боевому развертыванию. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России провели лекции, как вести себя вблизи водоемов и непосредственно на воде, что предпринять для скорейшего спасения тонущего человека, какие подручные средства можно использовать для спасения утопающих и, конечно, напомнили номера телефонов экстренных служб", - отметил он.

Представитель регионального главка МЧС сообщил, что также дети изучали правила поведения в лесу и при техногенных катастрофах, получили навыки оказания первой помощи, научились пользоваться первичными средствами пожаротушения.

"В роли вожатых и наставников выступили опытные педагоги и спасатели, а также студенты из спасательного отряда SALUS, получившие сертификат инструкторов по первой помощи по итогам обучения на всероссийском проекте "Научись спасать жизнь!", - сказал он.

По словам представителя регионального главка МЧС, в завершение смены каждый участник получил удостоверение о прохождении курса "Азбуки безопасности". Всего курс прошли 120 детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама