Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС предупреждает о сильном ветре и дождях в Туве в выходные дни

Общество Безопасная жизнь
11 августа, 18:43 UTC+3 ТАСС

По данным синоптиков, на выходных в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра вплоть до 25 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 августа. Сильный ветер и дожди прогнозируют в Туве в субботу и воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в субботу и в воскресенье местами по Республике Тыва ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что в связи с непогодой Главное управление МЧС России по Республике Тыва рекомендует жителям республики соблюдать меры безопасности. "При сильных порывах ветра гражданам рекомендуется не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями; ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Необходимо быть осторожными, обходя оборванные провода", - сказал он. При крупном граде МЧС предостерегает от выхода на улицу, в случае, если непогода застала в дороге, надо найти надежное укрытие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама