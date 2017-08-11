МЧС предупреждает о сильном ветре и дождях в Туве в выходные дни

ТАСС, 11 августа. Сильный ветер и дожди прогнозируют в Туве в субботу и воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в субботу и в воскресенье местами по Республике Тыва ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что в связи с непогодой Главное управление МЧС России по Республике Тыва рекомендует жителям республики соблюдать меры безопасности. "При сильных порывах ветра гражданам рекомендуется не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями; ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Необходимо быть осторожными, обходя оборванные провода", - сказал он. При крупном граде МЧС предостерегает от выхода на улицу, в случае, если непогода застала в дороге, надо найти надежное укрытие.