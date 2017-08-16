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Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в отдаленных поселках Коми

Общество Безопасная жизнь
16 августа, 18:46 UTC+3 ТАСС

В ходе рейда спасатели оценили защиту населенных пунктов от лесных пожаров

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ТАСС, 13 августа. Рейд по профилактике пожаров в отдаленных населенных пунктах Коми провели сотрудники МЧС, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Койгородского района Коми провели рейд в отдаленных поселках Верхний Турунъю и Нижний Турунъю. Данные поселки находятся на юге республики. Поселкам, окруженным тайгой, важно иметь надежную защиту от лесных пожаров", - сказали в пресс-службе.

Жителям поселков разъяснили требования особого противопожарного режима, действующего на всей территории республики. Также пожарные оценили защиту населенных пунктов от лесных пожаров. "Мы рассказываем не только об ответственности за возникновение пожара, а объясняем, как вести себя, если в лесу рядом с поселком обнаружено возгорание", - цитируют в ведомстве старшего дознавателя Койгородского отделения Антона Шестакова.

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