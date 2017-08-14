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Более 350 человек ожидают очереди на Военно-Грузинской дороге

Общество Безопасная жизнь
14 августа, 8:50 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, августа. /ТАСС

В районе КПП в Северной Осетии скопилось 135 автомобилей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Триста шестьдесят человек ожидают очереди на Военно-Грузинской дороге в районе КПП в Северной Осетии, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"На участке Владикавказ - н. п. Ларс наблюдается скопление автотранспорта в количестве 135 единиц (90 легковых, 45 грузовых), это 360 человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС региона, примерный период ожидания проезда на КПП Верхний Ларс составляет 3 часа.

Военно-Грузинская дорога - историческое название автомобильной магистрали через Главный Кавказский хребет, соединяет Россию со странами Закавказья. Длина трассы составляет 208 км. Ранее на ней наблюдалось скопление более 400 автомобилей, ситуация усугублялась жаркой погодой. Очередь была ликвидирована 10 августа.

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