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Все лодочные переправы в зоне паводка в Приморье завершили работу после спада воды

Общество Безопасная жизнь
14 августа, 4:20 UTC+3

На данный момент подтопленными остаются 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске

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ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС /. Транспортное сообщение со всеми населенными пунктами в зоне паводка в Приморье восстановлено. Это стало поводом для закрытия всех лодочных переправ, которые осуществляли сотрудники МЧС на протяжении недели, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Транспортное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено. В связи со спадом уровня воды и восстановлением проезда автомобильного транспорта все лодочные переправы завершили работу", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ведомстве, подтопленными остаются 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения остаются 66 человек, среди которых 25 детей.

В освободившихся от воды районах работают комиссии по оценке ущерба. За сутки специалисты обследовали свыше 840 домов и придомовых территорий. В наиболее пострадавшем от паводка Уссурийском городском округе с заявлениями на утрату имущества обратился уже 2171 человек, из них - 1686 горожан и 485 селян. Подтопление придомовых территорий, дачных и садовых участков зафиксировано в 1460 заявлениях.

Всего по данным администрации Приморья, заявления об ущербе подали более 4,6 тыс. жителей края.

7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть муниципальных образований региона на юге и юго-западе края

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