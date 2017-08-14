Все лодочные переправы в зоне паводка в Приморье завершили работу после спада воды

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС /. Транспортное сообщение со всеми населенными пунктами в зоне паводка в Приморье восстановлено. Это стало поводом для закрытия всех лодочных переправ, которые осуществляли сотрудники МЧС на протяжении недели, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Транспортное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено. В связи со спадом уровня воды и восстановлением проезда автомобильного транспорта все лодочные переправы завершили работу", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, подтопленными остаются 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения остаются 66 человек, среди которых 25 детей.

В освободившихся от воды районах работают комиссии по оценке ущерба. За сутки специалисты обследовали свыше 840 домов и придомовых территорий. В наиболее пострадавшем от паводка Уссурийском городском округе с заявлениями на утрату имущества обратился уже 2171 человек, из них - 1686 горожан и 485 селян. Подтопление придомовых территорий, дачных и садовых участков зафиксировано в 1460 заявлениях.

Всего по данным администрации Приморья, заявления об ущербе подали более 4,6 тыс. жителей края.

7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть муниципальных образований региона на юге и юго-западе края