Более 140 сотрудников МЧС ликвидируют последствия грозы в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Более 140 сотрудников МЧС и коммунальных служб региона ликвидируют последствия грозового фронта в Новгородской области, который прошел в воскресенье. Больше всего пострадали Окуловский и Валдайский районы, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сотрудники МЧС и оперативные группы местных пожарно- спасательных гарнизонов совместно с коммунальными службами продолжают расчистку автомобильных дорог и удаление поваленных деревьев с придворовых территорий. На ликвидацию последствий направлены 143 человека и 44 единиц техники", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе добавили, что к утру 14 августа все поваленные деревья с проезжей части убраны, всего распилено и вывезено более 470 кубометров завалов.

Ветер, достигавший 17 м/с, нарушил энергоснабжение в Валдайском и Окуловском районах, там продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи. Только на Валдае ветер повалил 150 деревьев, от упавшего дерева также пострадал один человек, сейчас его жизнь вне опасности. Кроме того, в райцентре затруднено движение по улицам и дорогам местного значения.

Как сообщалось накануне, упавшее дерево оборвало контактные провода на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург в Окуловском районе. В результате ЧП на несколько часов обесточенными оказались 8 поездов, в том числе высокоскоростные "Сапсаны": их пассажирам пришлось провести в вагонах два лишних часа.