Более 140 сотрудников МЧС ликвидируют последствия грозы в Новгородской области

СМИ: "Фенербахче" готов отпустить Нойштедтера в "Спартак" за €6 млн и ТаскиСпорт 14 августа, 11:51
Минобороны показало Главный военно-морской парад в формате фотопанорамыАрмия и ОПК 14 августа, 11:44
Олимпийская чемпионка Слепцова выступит на ЧМ по летнему биатлону в ЧайковскомСпорт 14 августа, 11:33
Шорт-трекист Ан вошел в состав сборной России для подготовки к Олимпиаде-2018Спорт 14 августа, 11:31
Екатеринбургский театр оперы и балета откроет сезон "Волшебной флейтой" МоцартаНовости Урала 14 августа, 11:27
Крупнейшие железнодорожные катастрофы в мире. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 11:21
Авария на руднике "Мир" не повлияет на годовой план "Алросы" по добыче и продажамЭкономика и бизнес 14 августа, 11:16
Боксер Мэйуэзер в будущем хочет стать владельцем клуба НБАСпорт 14 августа, 11:12
Путешествие по Японии "Старых мастеров" проходит с успехомНовости партнеров 14 августа, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Более 140 сотрудников МЧС и коммунальных служб региона ликвидируют последствия грозового фронта в Новгородской области, который прошел в воскресенье. Больше всего пострадали Окуловский и Валдайский районы, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Сотрудники МЧС и оперативные группы местных пожарно- спасательных гарнизонов совместно с коммунальными службами продолжают расчистку автомобильных дорог и удаление поваленных деревьев с придворовых территорий. На ликвидацию последствий направлены 143 человека и 44 единиц техники", - сказал представитель ведомства.
В пресс-службе добавили, что к утру 14 августа все поваленные деревья с проезжей части убраны, всего распилено и вывезено более 470 кубометров завалов.
Ветер, достигавший 17 м/с, нарушил энергоснабжение в Валдайском и Окуловском районах, там продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи. Только на Валдае ветер повалил 150 деревьев, от упавшего дерева также пострадал один человек, сейчас его жизнь вне опасности. Кроме того, в райцентре затруднено движение по улицам и дорогам местного значения.
Как сообщалось накануне, упавшее дерево оборвало контактные провода на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Петербург в Окуловском районе. В результате ЧП на несколько часов обесточенными оказались 8 поездов, в том числе высокоскоростные "Сапсаны": их пассажирам пришлось провести в вагонах два лишних часа.