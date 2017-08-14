Пожарные из Кабардино-Балкарии покорили Эльбрус и подняли на вершину знамя МЧС

ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Пятеро пожарных из Кабардино- Балкарии (КБР) покорили высочайшую вершину Европы. Восходители развернули на Эльбрусе знамя ГУ МЧС по КБР, сообщила в понедельник пресс-служба управления МЧС по республике.

"На высочайшую вершину Европы на высоту 5642 метров сотрудники чрезвычайного ведомства подняли знамя Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике. Взойдя на Эльбрус в 07:40, они развернули знамя главного управления. Свое восхождение горновосходители посвятили 85-летию образования гражданской обороны России", - уточняется в сообщение.

Как отмечают в пресс-службе, акцию по поднятию знамени на вершину Эльбруса в управлении планировали давно. Почетная миссия досталась представителям Эльбрусского пожарно-спасательного гарнизона Магомеду Лукьяеву, Назиру Кульчаеву, Мусаби Ризаеву, Тохтару Тилову, Зейтуну Болуеву. "Благодаря тому, что все огнеборцы проходят службу в пожарно-спасательных подразделениях высокогорного района, акклиматизация прошла в кратчайшие сроки", - отметили в пресс-службе.

Подготовку пожарных вели спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Восхождение удалось совершить за 6 часов 30 минут, резюмировали в пресс-службе.