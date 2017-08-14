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Пожарный в Иркутской области спас мужчину, повисшего на балконе на 13-м этаже

Общество Безопасная жизнь
14 августа, 11:51 UTC+3 ТАСС

Спасатель проживает в этом же доме на 11 этаже

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ТАСС, 14 августа. Пожарный Усть-Илимска в Иркутской области спас висевшего на руках на балконе 13-го этажа мужчину. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В городе Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина едва не упал с 13-го этажа высотного дома по улице Мира. Очевидцы сообщили о происшествии в МЧС. Пожарный Вадим Ломанов проживает в этом же доме на 11 этаже. Он втащил мужчину на балкон", - сказали в пресс-службе.

Ломанов служит заместителем командира пожарно- спасательной части №50. В момент ЧП он вышел на свой балкон, услышав крики.

"Поднял голову - несколькими этажами выше, держась за перила, висит парень. Я побежал наверх. Не знаю, кому из нас было страшнее, я боялся не успеть", - привели в ведомстве рассказ пожарного.

Как рассказал Ломанов, подойдя к перилам, он схватил мужчину крепко за руки и стал успокаивать. "Оказалось не так просто поднять и затащить на балкон взрослого человека", - отметил он.

После спасения пострадавшего передали скорой помощи и приехавшим родственникам.

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