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МЧС и ОНФ ликвидировали 10 незаконных свалок в Магаданской области

Общество Безопасная жизнь
14 августа, 12:40 UTC+3

В этой работе также принимают участие представители Роспотребнадзора и прокуратуры Магаданской области

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ТАСС, 14 августа. Порядка десяти незаконных свалок бытового и промышленного мусора ликвидировали сотрудники МЧС совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в Магаданской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе местного главка министерства.

"Десять стихийных свалок бытового и промышленного мусора ликвидировано в Магаданской области в рамках совместной работы МЧС России и Общероссийского народного фронта. В этой работе также принимают участие представители Роспотребнадзора и прокуратуры Магаданской области", - сказал представитель ведомства.

МЧС и ОНФ договорились о сотрудничестве в июне 2017 года. Взаимодействие ведется по двум направлениям: предупреждение природных пожаров и контроль работы служб ЖКХ во время отопительного периода. Незаконные свалки ставят под угрозу пожарную безопасность, считают в МЧС. 

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