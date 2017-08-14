Сотрудники МЧС не допустили происшествий на молодежной пляжной спартакиаде в Якутии

ТАСС, 14 августа. Происшествий на молодежной спартакиаде по водным видам спорта, прошедшей в Хангаласском районе Якутии, не допущено. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В Хангаласском районе проходил Кубок летней Спартакиады среди молодежных организаций по пляжным видам спорта. Инспекторы МЧС России по Якутии обеспечили безопасность участников и зрителей мероприятия. Происшествий на водных объектах не допущено", - сказал собеседник агентства.

В программу соревнований вошли пляжный волейбол, пляжный футбол, перетягивание каната, танцы на песке, изготовление фигур из песка, конкурсы, многоборье, бег на 200 метров и другие. Всего в спартакиаде приняло участие более 150 человек.