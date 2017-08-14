Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники МЧС не допустили происшествий на молодежной пляжной спартакиаде в Якутии

Общество Безопасная жизнь
14 августа, 14:00 UTC+3

Всего в соревновании приняло участие более 150 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 августа. Происшествий на молодежной спартакиаде по водным видам спорта, прошедшей в Хангаласском районе Якутии, не допущено. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В Хангаласском районе проходил Кубок летней Спартакиады среди молодежных организаций по пляжным видам спорта. Инспекторы МЧС России по Якутии обеспечили безопасность участников и зрителей мероприятия. Происшествий на водных объектах не допущено", - сказал собеседник агентства.

В программу соревнований вошли пляжный волейбол, пляжный футбол, перетягивание каната, танцы на песке, изготовление фигур из песка, конкурсы, многоборье, бег на 200 метров и другие. Всего в спартакиаде приняло участие более 150 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Сотрудников ДПС обяжут вежливо общаться с водителями и не курить в их присутствии
5
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
6
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
7
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама