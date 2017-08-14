Ливни с градом ожидаются в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за возможных ливней и града в ближайшие сутки. Об этом сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС по республике.

"В ближайшие 3-6 часа и до конца суток 14 августа, а также 15 и 16 августа местами по Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с градом и шквалистым ветром до 25 м/с", - говорится в сообщении республиканского главка.

На реках республики возможен подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей, сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 15 по 17 августа в северных районах республики и Черкесске сохраняется пожароопасность пятого класса, а в центральных, местами в южных районах и в высокогорье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.