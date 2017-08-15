Росавтодор оценит ущерб дорожному хозяйству Приморья в результате паводка

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Представители Росавтодора приступили к оценке ущерба, который паводок причинил дорожному хозяйству в Приморье. По предварительной оценке ведомства, разрушено или повреждено 150 км дорог, 10 автомобильных мостов, сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

Седьмого августа ливни спровоцировали в Приморье паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пострадали семь муниципальных образований региона. По состоянию на утро 15 августа подтопленными оставались 17 домов и 62 придомовые территории в Уссурийске.

"Представители Федерального дорожного агентства (Росавтодор) совместно с коллегами из Приморья начали оценку ущерба дорогам в подтопленных муниципалитетах края. По предварительным оценкам краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, было разрушено и повреждено около 150 километров дорог, более 90 тыс. кубометров земляного полотна, около 10 мостовых сооружений и водопропускных труб", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что работы по оценке ущерба от стихии займут около трех дней.

В региональном управлении МЧС корр. ТАСС уточнили, что в настоящее время на пострадавших от паводка дорогах ведутся восстановительные работы. Ремонтные бригады дорожников работают на 28 участках дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах. Ведется отсыпка грунта и выравнивание дорожного полотна, восстанавливается система водоотведения.