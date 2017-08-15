Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавтодор оценит ущерб дорожному хозяйству Приморья в результате паводка

Общество Безопасная жизнь
15 августа, 10:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, августа. /ТАСС

По предварительным оценкам, в частности, разрушено и повреждено около 150 километров дорог и более 90 тыс. кубометров земляного полотна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Представители Росавтодора приступили к оценке ущерба, который паводок причинил дорожному хозяйству в Приморье. По предварительной оценке ведомства, разрушено или повреждено 150 км дорог, 10 автомобильных мостов, сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

Седьмого августа ливни спровоцировали в Приморье паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Пострадали семь муниципальных образований региона. По состоянию на утро 15 августа подтопленными оставались 17 домов и 62 придомовые территории в Уссурийске.

Смотрите также

Паводок на Дальнем Востоке: Приморье подтопило, регионы на Амуре готовятся к удару стихии

"Представители Федерального дорожного агентства (Росавтодор) совместно с коллегами из Приморья начали оценку ущерба дорогам в подтопленных муниципалитетах края. По предварительным оценкам краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, было разрушено и повреждено около 150 километров дорог, более 90 тыс. кубометров земляного полотна, около 10 мостовых сооружений и водопропускных труб", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что работы по оценке ущерба от стихии займут около трех дней.

В региональном управлении МЧС корр. ТАСС уточнили, что в настоящее время на пострадавших от паводка дорогах ведутся восстановительные работы. Ремонтные бригады дорожников работают на 28 участках дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах. Ведется отсыпка грунта и выравнивание дорожного полотна, восстанавливается система водоотведения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
2
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
3
СК прекратил уголовное дело в отношении главы метро Петербурга
4
Почему Севастополь — не Кьянти: как винодел пытается создать свою региональную марку
5
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
6
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору Алябьеву
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама