Вертолет МЧС не смог вылететь для обследования в район схода селя в КБР из-за непогоды

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ТАСС, 15 августа. Вертолет МЧС во вторник не смог вылететь в район схода селевого потока в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за дождливой погоды, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Там добавили, что утром 15 августа специалисты планировали с воздуха оценить обстановку и уточнить возможные причины происшествия.
"Применение вертолета пока невозможно, в регионе пасмурная и дождливая погода, объявлено штормовое предупреждение. В целом ситуация в Тырныаузе спокойная, уровень селевой массы значительно упал, две группы продолжают мониторинг ситуации на реке", - уточнили в пресс-службе.
Во вторник в Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение с сохранением до конца суток 15 августа и 16 августа. В республике ожидаются сильный дождь, гроза, ливни с градом, порывы ветра до 20-25 м/с, в горах возможен сход селей.
Как сообщалось ранее, 14 августа в МЧС поступила информация о том, что в Тырныаузе Эльбрусcкого района, в пойме реки Герхожан-Суу, сходит селевой поток. Волны грязи и камней снесли пешеходный мост, пострадавших нет.